Terorist je kuhal Slovencem! Iz Slovenije ne bo izgnan

VOJAK ISLAMSKE DRŽAVE

Rašid Aziz je sodeloval pri teroristični organizaciji Islamska držav. Včeraj so ga obsodili na 5 let zapora, izgnati pa ga ne morejo.

Rašid Aziz, 43-letni iraški državljan in prosilec za mednarodno zaščito pri nas, ima precejšnjo srečo, da se je zatekel v pravno državo, kot je Slovenija. Četudi je po prepričanju tričlanskega sodnega senata, ki ga je vodila ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe, zagrešil kaznivo dejanje terorizma, in to v sklopu zloglasne teroristične organizacije Islamska država, mu po prestani zaporni kazni ne grozi izgon iz države. Zanika, da je bil član Islamske države. FOTO: Reuters »Ker decembra 2016, ko je bilo kaznivo dejanje dokončano, naš kazenski zakonik še ni poznal te stranske kazni izgona ...