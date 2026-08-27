Tiča mu je zaklenila v kletko! Moški iz Prekmurja obtožuje nekdanjo partnerico

ŠOK

Ključ mednožnega zapora je imela samo ona.

Kletka za spolni ud, ključ pa v rokah izključno partnerice, matere njunega otroka. Zveni kot prizor iz erotičnega trilerja, vendar se je prav takšen očitek znašel v sodnem spisu. Zgodba iz Prekmurja, o kateri so nedavno odločali višji sodniki v Mariboru, je tako presegla najpogostejše okvire družinskih sporov. V središču so očitki o nadzoru nad spolnim udom ter pravni boj moškega, ki je po odstopu državnega tožilstva od kazenskega pregona skušal sam prevzeti pregon zoper bivšo partnerico. Vse se je začelo s prijavo, po kateri je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti sprožilo preiskavo ...