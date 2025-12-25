Tik pred božičem več oseb fizično obračunalo z moškim, oglasili so se s policijske uprave

S Policijske uprave Maribor (PU Maribor) poročajo o novem fizičnem obračunu. Kot so zapisali v sporočilu, so bili v torek okrog 21. ure obveščeni o tem, da je več oseb fizično obračunalo z oškodovancem z območja Maribora, pri tem pa naj bi mu tudi grozili. Štirim moškim so ponoči odvzeli prostost in odredili pridržanje. Po besedah omenjene policijske uprave gre za osebe z območja Maribora, koroškega, oz. celjskega območja. Med obračunom je prišlo do poškodb. Po besedah PU Maribor je bil po razpoložljivih informacijah oškodovanec lažje poškodovan, kljub vsemu je bil odpeljan v bolnišnico. Dodali so še, da trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in izvajanjem preiskovalnih aktivnosti v smeri preiskave suma storitve različnih kaznivih dejanj.

Spletne zmenkarije

Policistom v Mariboru sicer ne manjka dela. Kot smo že poročali, imajo spet na mizi tudi primer nevarnih spletnih zmenkarij. Moški, star 50 let, ki prebiva v Občini Radenci, je ta mesec brskal po spletu ter željan ljubezni in avanture iskal sogovornico. Na enem od družbenih omrežij je zato začel komunicirati z dekletom, to pa je bilo mlajše od 18 let. Vsaj tako je mislil. Kmalu sta se dogovorila, da se srečata v živo. Z avtom se je odpeljal na dogovorjeni kraj v štajersko prestolnico. A tam ga ni pričakala najstnica, ampak več zakrinkanih moških.