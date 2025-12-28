Tik pred novim leto vlomil v počitniško hišo

Policisti Policijske postaje Rače so v soboto, 27. decembra 2025, okrog 15.10, v občini Hoče-Slivnica, obravnavali vlom v počitniško hišo. Neznani storilec je pri tem po nestrokovni oceni povzročil za 500 evrov materialne škode. Policisti so opravili ogled kraja vloma in bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru., sporočajo s PU Maribor.

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor smo v zadnjih 24 urah na številki policije za komunikacijo v sili "113" sprejeli 234 klicev.