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Tiktoker Vegan znova na sodišču: inšpektorju grozil, da bo umiral v mukah

Obtoženi krivde ne priznava in zatrjuje, da je pismo napisal v stiski med prestajanjem zaporne kazni.
Vegan-Irenej Bizjak. FOTO: Dejan Javornik 
Vegan-Irenej Bizjak. FOTO: Dejan Javornik 
M. Č.
 11. 7. 2026 | 08:05
4:22
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Primorski tiktoker Irenej Bizjak, znan tudi pod vzdevkom Vegan, se je po dveh letih in osmih mesecih vrnil na omrežje Tiktok in k oglašanju v živo, pa tudi na sodišče. Včeraj je na koprsko sodišče prišel na narok, ker je samo pet tednov po namestitvi v solkansko ječo pisal višjemu finančnemu inšpektorju in mu grozil. Inšpektor, ki je preiskoval njegovo delo na črno in opravljal nadzor nedovoljenega oglaševanja v obdobju od 23. julija 2022 do 16. novembra 2023, je tako na lastni koži doživel tisto, kar na uredništvu Slovenskih novic že poznamo. Po razkritju pedofilskega škandala nam je namreč ...
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