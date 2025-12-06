INCIDENT V VELENJU

49-letnik se je v središču Velenja znesel nad kipom Josipa Broza. Policisti so ga prijeli, ko je glavo spomenika vozil v prtljažniku avtomobila.

Medtem ko Titov trg dobiva praznično podobo, je nekaterim očitno trn v peti spomenik nekdanjemu predsedniku skupne države. »Obsojamo vandalizem, kjer je storilec poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. V najkrajšem možnem času bomo pristopili k sanaciji škode na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja,« so se na nečedno dejanje odzvali na Mestni občini Velenje. »To, da nekomu pade na pamet, da gre zgodovinski dediščini, ki je del naše preteklosti, naše identitete, odstraniti glavo, je nekaj, kar si nisem znal niti zamisliti niti predstavljati,« se je odzval tudi župan Peter ...