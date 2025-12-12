Tito ima spet glavo, velenjska občina bo od Pačnika terjala odškodnino

Mestna občina Velenje je danes v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je prejšnji teden oskrunil 49-letni Miroslav Pačnik. Vse sanacijske posege so izvedli izključno v skladu s strokovnimi navodili celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine. Velenjska občina je tudi sporočila, da je zoper Pačnika že vložila kazensko ovadbo, po oceni nastale škode pa namerava vložiti tudi odškodninski zahtevek. Občinska uprava medtem pripravlja odlok, ki bo dodatno zaščitil vse spomenike v mestu, ne glede na to, komu so posvečeni.

Na današnjem prednovoletnem srečanju z novinarji se je župan Peter Dermol odzval tudi na zahtevo lokalnega odbora Gibanja Svoboda po sklicu izredne seje. Izredne seje ne podpira, saj meni, da bi ta le poglobila delitve in znova odprla ideološke razprave o preteklosti. Po njegovih besedah mora občinski svet energijo usmeriti v odločitve, pomembne za sedanjost in prihodnost Velenja, razprava o Titu pa naj se čim prej zaključi. Dermol se pra tako, kot som že pisali, ne namerava opravičiti Pačniku, ki mu je prek odvetnika poslal zahtevo za javni preklic izjave, v kateri ga je župan označil za »neuravnoteženo osebo z neuravnoteženim ozadjem«. Storilec trdi, da gre za razžalitev po kazenskem zakoniku. »Ne nameravam se opravičevati nikomur, zlasti ne tistim, ki posegajo v skupno dediščino občanov. To dediščino je treba zaščititi, saj bi dopuščanje takšnih dejanj lahko vodilo k oskrunitvi drugih pomembnih objektov. Kot župan bom vsak tak poseg vedno odločno obsodil,« je poudaril župan.