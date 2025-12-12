Titov rabelj pričakuje opravičilo velenjskega župana, zastopa ga ta znani odvetnik

Miroslav Pačnik, ki je prejšnji petek dokončal svoje nekajdnevno rezanje glave na spomeniku Josipa Broza - Tita v Velenju, policisti pa so ga po prijavi občana prijeli v avtomobilu z nameščenima različnima hrvaškima tablicama, v katerem je glavo tudi prevažal, je velenjskemu županu Petru Dermolu zagrozil z ovadbo. Predsednik SDS Janez Janša je dejanje svojega soseda iz Šentilja pri Velenju na družbenem omrežju označil za pogumno, pravno zastopanje v zvezi z dejanjem pa je prevzel odvetnik Franci Matoz. »Stranka nas je obvestila, da ste jo 9. decembra z izjavo 'očitno gre za neuravnovešeno osebo z neuravnovešenim ozadjem' grobo razžalili,« je v dopisu županu Velenja Dermolu zapisal Matoz in dodal, da ni treba posebej utemeljevati, da takšna trditev ni dopustna in je objektivno zelo žaljiva, še več, je dopisal, celo kazniva.

Opravičilo in preklic

Ker je bila izjava izrečena pred mediji in tudi predvajana, županu očita, da je izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja razžalitve, v izogib srečanju na sodišču pa je župana pozval, da »se za svojo izjavo javno opravičite in jo tudi javno prekličete«. Iz županovega urada so odgovorili, da se župan ne namerava opravičiti. »Izjava je bila dana v okviru odziva na namerno poškodovanje spomenika, kar predstavlja kaznivo dejanje in nedopusten poseg v zgodovinsko dediščino mesta in države,« je zapisala vodja županovega kabineta Aleksandra Forštner.

125,5 KILOGRAMA je težka glava s spomenika.

Kot je znano, se je po našem razkritju z dolgim zapisom o razlogih za svoje ravnanje Pačnik odzval kar prek Facebooka, kasneje pa je celo natančno popisal, kako je lahko neovirano, tako rekoč vsem na očeh, to dejanje sploh izpeljal. Pačnik je osumljen kaznivega dejanja skrunitve kulturne in zgodovinske dediščine, za kar je zagroženo celo do osem let zaporne kazni, policija pa dejanje še preiskuje.

Glavo nazaj

Na dejanje so se ostro odzvali na občini, kjer so zapisali, da bodo spomenik v sodelovanju z Zavodom za kulturno dediščino obnovili še ta teden. »Slišim, da bodo kipu diktatorja že danes privarili glavo nazaj. Prav bi bilo, da se tega 'veličastnega' dogodka udeleži čim več domačih in tujih medijev,« se je na to napoved na Facebooku odzval Pačnik.

»Takšna dejanja ostro obsojam, gre za dejanje, ki je nedopustno in ne spada v Velenje. Storilec bo kazensko in odškodninsko odgovarjal,« je zapisal Dermol in dodal, da so na občini začeli pripravljati odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov in javnih obeležij. »To so prostori spomina, identitete in skupne zgodovine – ne pa poligon za vandalizem in politične obračune,« je zapisal Dermol.

Čeprav je osumljenec Miroslav Pačnik priznal, da je bil on tisti, ki je z rezalno žico obglavil Titov spomenik, pa policija preiskuje tudi, od kod na avtomobilu dve različni hrvaški registrski tablici. FOTO: Policija