PRIJET

To je domnevni član kriminalne združbe Kobra, ki je deset let bežal pred Slovenijo (FOTO)

Koprsko sodišče razpisalo tiralico za Shqiprona Hoxhaja. Hrvati so nam ga izročili ta teden.
Shqipron Hoxhaj je po dolgih letih bega spet v Sloveniji. FOTO: Policija.si

Koprsko okrožno sodišče je za Hoxhajem razpisalo tiralico. FOTO: Marko Feist

Ubežnika so predali naši policiji. FOTO: Fb/slovenska Policija

Shqipron Hoxhaj FOTO: Policija.si
Aleksander Brudar
 31. 1. 2026 | 06:30
3:09
Desetega januarja je bil na Hrvaškem prijet Shqipron Hoxhaj. Njegovo ime je pri nas odmevalo na slovenski obali, in sicer kot domnevni član kriminalne združbe Kobra, ki se je med drugim ukvarjala s preprodajo mamil, izsiljevanjem in tihotapljenjem ljudi. Hoxhaj je bil na begu vse od leta 2016. Koprsko okrožno sodišče je za njim, kot so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU), razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.

Domnevni član kriminalne združbe Kobra, ki se je med drugim ukvarjala s preprodajo mamil, izsiljevanjem in tihotapljenjem ljudi.

»Kriminalisti so izvajali aktivnosti s ciljem izsleditve obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (ENFAST) ter v okviru Mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol. Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti je bila oseba prijeta 10. januarja 2026 na Hrvaškem,« so pojasnili na GPU in še, da je bilo o prijetju na Hrvaškem obveščeno pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi naročilo policiji, da se poveže s hrvaško policijo ter izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo.

Sodeloval naj bi v združbi, ki naj bi izsiljevala izolskega gostinca.

»Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov,« so sklenili na GPU.

Sodni postopki

O Shqipronu Hoxhaju smo podrobneje pisali v povezavi z njegovim domnevnim sodelovanjem v združbi, ki naj bi junija 2016 izsiljevala izolskega gostinca D. K. Policisti in tožilci so bili prepričani, da so v tej zgodbi ujeli prave tri grešnike, a se je že drugič izkazalo, da so se očitno ušteli. Obtoženi izsiljevanja Florim Hoxha, Valon Hoxhaj in Elton Shkurti so, kot smo poročali sredi leta 2024, s koprske okrožne sodnije že drugič odkorakali z oprostilko v žepu.

10. januarja so ga prijeli na Hrvaškem.

Dva od obtoženih sta bila sicer spoznana za kriva v tako imenovani zadevi Kobra. Valona Hoxhaja je sodišče leta 2018 zaradi poslov s prepovedano drogo in vodenja prebežnikov kot vodjo hudodelske združbe obsodilo na devet let in deset mesecev zapora, Shkurtija pa na pet let. V zadevah izolski gostinec in Kobra bi sojenje čakalo tudi Valonovega mlajšega brata Sqhiprona, ki ga je Slovenija zaradi mamilarskih poslov iskala z mednarodno tiralico.

Kosovarji so mu na podlagi slovenske tiralice sicer leta 2021 odvzeli prostost, a kot njihov državljan ni soglašal z izročitvijo Sloveniji. So pa pristojni organi Kosova sprejeli odločitev, da prevzamejo pregon in proti Sqhipronu sami uvedejo kazenski postopek. V kateri fazi je ta zadeva, ni znano. 

