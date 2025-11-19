To je glasbenik Savo, ki je spet povzročil hudo prometno nesrečo, Andreju morali amputirati nogo (FOTO)

Sodnik Miha Špilar je Savu Kralju, nekdanjemu člana priljubljene primorske glasbene skupine Ne me jugat, ki je zdaj direktor zavoda za glasbeno izobraževanje in kulturo Šola rokenrola, izrekel kazen desetih mesecev zapora, ki jo bo prestal z delom v splošno korist, ter mu naložil še stransko kazen – leto in pol prepovedi vožnje motornih vozil kategorije B, ki bo začela veljati, ko bo sodba s 16. junija postala pravnomočna.

Savo Kralj FOTO: Fb

Za kitarista to ni prva huda nesreča, ki jo je povzročil

Pred leti naj bi v Kopru, pri Bonifiki, zakrivil prometno tragedijo, v kateri je ugasnilo življenje moškega. Po naših podatkih je moškega do smrti zbil na prehodu za pešce. Oškodovancu menda ni pomagal niti poklical reševalcev, temveč je pobegnil. Kralj o nesreči, v kateri je umrl človek – in ki je bila omenjena tudi v sodni dvorani – z nami ni želel govoriti.

S kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti je povzročil prometno nesrečo, ki je hudo poškodovanega za vedno zaznamovalo. Zdaj 40-letni Andrej Možina je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo.

Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe

Prometna nesreča, ki je sodni epilog torej dočakala letos, se je zgodila pred več kot šestimi leti – med odmorom koncerta skupine Ne me jugat v Hrvatinih, v času, ko so bili na odru drugi glasbeniki. Obdolženi je s prizorišča v Hrvatinih v Koper peljal prijatelja Samirja, sicer prebivalca Kanarskih otokov. Slednji je prijatelja v sodnem postopku prek videokonferenčne povezave iz Španije skušal ubraniti odgovornosti, a neuspešno.

Presekal mu je pot

Pred vožnjo je obdolženi spil nekaj piva, vendar ni presegel dovoljene meje alkohola. Ugotovljeno je bilo, da je ob 00.20 vozil osebni avtomobil mercedes koprskih registrskih oznak po regionalni cesti iz smeri Bivja proti Ankaranu. Zavil je levo, pri tem pa ni pustil mimo voznika motornega kolesa harley-davidson, ki je prihajal z nasprotne smeri in vozil naravnost, zaradi česar je prišlo do trčenja.

Možina je s prednjim kolesom trčil v sprednji levi del osebnega vozila, zaradi česar je padel in »utrpel zlom acetabuluma levo, zlom vratu stegnenice (pertrohanterni zlom levega kolka) in posledično delno travmatsko amputacijo leve spodnje okončine, s čimer je bila za vselej in trajno oslabljena leva noga Andreja Možine, njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana«. Oškodovanec po nesreči ni mogel več opravljati svojega poklica, izgubil je dobro plačano zaposlitev v Nemčiji, kjer je bil vodja gradbišča. Postal je 80-odstotni invalid.

Kralj je krivdo zanikal in jo poskušal prevaliti na oškodovanca

Trdil je, da je v takratnem križišču, ki je danes krožišče, stal z vklopljenim levim smernikom, saj je motorista videl in čakal, da ta odpelje mimo. Po njegovih besedah naj bi motorist vozil prehitro, pri tem pa ga je zaneslo na njegov vozni pas, kjer je trčil v mercedesa, ki je takrat miroval. A s takšno razlago se niso strinjali ne policisti ne sodni izvedenec za cestnoprometno stroko, niti tožilstvo niti oškodovanec, na koncu pa niti sodišče. Ugotovili so, da je motoristu nedvomno odvzel prednost in mu presekal pot, medtem ko krivde pri slednjem niso ugotovili.