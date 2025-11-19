  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA VEDNO ZAZNAMOVAN

To je glasbenik Savo, ki je spet povzročil hudo prometno nesrečo, Andreju morali amputirati nogo (FOTO)

S kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti je Savo Kralj povzročil prometno nesrečo, ki je hudo poškodovanega za vedno zaznamovalo. Zdaj 40-letni Andrej Možina je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo.
Savo Kralj je pred leti povzročil prometno nesrečo, v kateri je ugasnilo življenje. FOTO: Moni Černe

Savo Kralj je pred leti povzročil prometno nesrečo, v kateri je ugasnilo življenje. FOTO: Moni Černe

Savo Kralj FOTO: Fb

Savo Kralj FOTO: Fb

Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe

Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe

Savo Kralj je pred leti povzročil prometno nesrečo, v kateri je ugasnilo življenje. FOTO: Moni Černe
Savo Kralj FOTO: Fb
Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 19. 11. 2025 | 16:15
 19. 11. 2025 | 16:15
3:39
A+A-

Sodnik Miha Špilar je Savu Kralju, nekdanjemu člana priljubljene primorske glasbene skupine Ne me jugat, ki je zdaj direktor zavoda za glasbeno izobraževanje in kulturo Šola rokenrola, izrekel kazen desetih mesecev zapora, ki jo bo prestal z delom v splošno korist, ter mu naložil še stransko kazen – leto in pol prepovedi vožnje motornih vozil kategorije B, ki bo začela veljati, ko bo sodba s 16. junija postala pravnomočna.

Savo Kralj FOTO: Fb
Savo Kralj FOTO: Fb

Za kitarista to ni prva huda nesreča, ki jo je povzročil

Pred leti naj bi v Kopru, pri Bonifiki, zakrivil prometno tragedijo, v kateri je ugasnilo življenje moškega. Po naših podatkih je moškega do smrti zbil na prehodu za pešce. Oškodovancu menda ni pomagal niti poklical reševalcev, temveč je pobegnil. Kralj o nesreči, v kateri je umrl človek – in ki je bila omenjena tudi v sodni dvorani – z nami ni želel govoriti.

S kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti je povzročil prometno nesrečo, ki je hudo poškodovanega za vedno zaznamovalo. Zdaj 40-letni Andrej Možina je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo.

  

Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe
Savo Kralj z odvetnikom Matejem Domjom FOTO: Moni Černe

Prometna nesreča, ki je sodni epilog torej dočakala letos, se je zgodila pred več kot šestimi leti – med odmorom koncerta skupine Ne me jugat v Hrvatinih, v času, ko so bili na odru drugi glasbeniki. Obdolženi je s prizorišča v Hrvatinih v Koper peljal prijatelja Samirja, sicer prebivalca Kanarskih otokov. Slednji je prijatelja v sodnem postopku prek videokonferenčne povezave iz Španije skušal ubraniti odgovornosti, a neuspešno.

Presekal mu je pot

Pred vožnjo je obdolženi spil nekaj piva, vendar ni presegel dovoljene meje alkohola. Ugotovljeno je bilo, da je ob 00.20 vozil osebni avtomobil mercedes koprskih registrskih oznak po regionalni cesti iz smeri Bivja proti Ankaranu. Zavil je levo, pri tem pa ni pustil mimo voznika motornega kolesa harley-davidson, ki je prihajal z nasprotne smeri in vozil naravnost, zaradi česar je prišlo do trčenja.

image_alt
Kitarist priljubljene primorske glasbene skupine enega z avtom ubil, drugega pohabil

Možina je s prednjim kolesom trčil v sprednji levi del osebnega vozila, zaradi česar je padel in »utrpel zlom acetabuluma levo, zlom vratu stegnenice (pertrohanterni zlom levega kolka) in posledično delno travmatsko amputacijo leve spodnje okončine, s čimer je bila za vselej in trajno oslabljena leva noga Andreja Možine, njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana«. Oškodovanec po nesreči ni mogel več opravljati svojega poklica, izgubil je dobro plačano zaposlitev v Nemčiji, kjer je bil vodja gradbišča. Postal je 80-odstotni invalid.

Kralj je krivdo zanikal in jo poskušal prevaliti na oškodovanca

Trdil je, da je v takratnem križišču, ki je danes krožišče, stal z vklopljenim levim smernikom, saj je motorista videl in čakal, da ta odpelje mimo. Po njegovih besedah naj bi motorist vozil prehitro, pri tem pa ga je zaneslo na njegov vozni pas, kjer je trčil v mercedesa, ki je takrat miroval. A s takšno razlago se niso strinjali ne policisti ne sodni izvedenec za cestnoprometno stroko, niti tožilstvo niti oškodovanec, na koncu pa niti sodišče. Ugotovili so, da je motoristu nedvomno odvzel prednost in mu presekal pot, medtem ko krivde pri slednjem niso ugotovili.

 

Več iz teme

prometna nesrečaSavo KraljAndrej Možina
ZADNJE NOVICE
16:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZA VEDNO ZAZNAMOVAN

To je glasbenik Savo, ki je spet povzročil hudo prometno nesrečo, Andreju morali amputirati nogo (FOTO)

S kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti je Savo Kralj povzročil prometno nesrečo, ki je hudo poškodovanega za vedno zaznamovalo. Zdaj 40-letni Andrej Možina je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da so mu morali amputirati nogo.
19. 11. 2025 | 16:15
16:12
Novice  |  Svet
OGNJENIK SEMERU

Dramatični prizori! Vulkan se prebuja, stopnja pripravljenosti dvignjena na najvišjo raven (FOTO in VIDEO)

Steber dima in pepela je ob izbruhu poneslo več kilometrov visoko.
19. 11. 2025 | 16:12
16:01
Bulvar  |  Zanimivosti
HITER ZASLUŽEK ALI TVEGANA PAST?

Slovenske mamice dobile nenavadno ponudbo: »Plačam 150 evrov za tvoje spodnjice«

Če nekdo vstopi v javno skupnost z osebnimi erotičnimi željami, so reakcije neizogibne.
19. 11. 2025 | 16:01
15:36
Novice  |  Slovenija
SOGLASNO SPREJET ZAKON

Minimalna študentska urna postavka raste, boni tudi za vikend: katere spremembe prinaša novi zakon

V ŠOS so veseli, da so »poslanci prepoznali pomembnost študentske skupnosti in soglasno sprejeli zakon«.
19. 11. 2025 | 15:36
15:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
15:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

Nočna grozljivka pri Kopru: domov prišel pijan in zadet, hčerka in mama končali v bolnišnici

Obe sta pobegnili iz hiše.
19. 11. 2025 | 15:20

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Poznate zgodbo tega malega bombona?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo19. 11. 2025 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki