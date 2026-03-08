To je moški, ki naj bi oropal podjetje na območju Maribora. Ste ga videli? (FOTO)

Pisali smo, da policisti na območju Maribora iščejo moškega, ki naj bi v petek in soboto zagrešil kar dve kaznivi dejanji ropa in poskusa ropa. S Policijske uprave (PU) Maribor so včeraj sporočili, kako je osumljenec videti, saj ga kljub intenzivnemu iskanju sami niso uspeli najti, zato so za pomoč prosili občane: »Storilec je moški, visok približno med 165 in 170 centimetrov, močnejše postave. Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.« Ker roparja kljub temu, kot kaže, niso izsledili, so zdaj poslali še fotografiji moškega, ki so ju posnele nadzorne kamere.

Moškega sumijo poskusa ropa pošte v Mariboru (Studenci), tega naj bi se lotil v petek, in sobotnega ropa v podjetju na območju Maribora. Policisti pozivajo vse, ki bi osebo na fotografijah opazili ali imeli o njem kakršnekoli informacije, da jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Ste ga videli? FOTO: Pu Maribor