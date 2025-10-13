  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAVRŽNO KAZNIVO DEJANJE

To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Pobeglega z novogoriškega sodišča išče tudi italijanska policija.
V postopku predaje je osumljenec odprl okno, skočil iz drugega nadstropja in pobegnil. FOTO: Foto: Moni Černe
V postopku predaje je osumljenec odprl okno, skočil iz drugega nadstropja in pobegnil. FOTO: Foto: Moni Černe
STA, S. U.
 13. 10. 2025 | 15:10
 13. 10. 2025 | 15:41
2:05
A+A-

Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da pripornika, ki je minuli teden pobegnil skozi okno novogoriškega okrožnega sodišča, iščejo zaradi spolnega nasilja nad mladoletno osebo. Policija pri njegovem iskanju sodeluje z italijanskimi kolegi, saj obstaja velika možnost, da je pobegnil prek državne meje v Italijo.

image_alt
Nova Gorica v šoku: Alžirec po spolnem napadu na otroka še vedno na begu

Državljana Alžirije sta med kaznivim dejanjem opazila policista, ki sta prejšnji ponedeljek pregledovala območje zapuščene stavbe sredi mesta. »Gre za najhujše kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno zoper mladoletnika in je zato še toliko bolj zavržno,« je ob današnji slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za novo policijsko postajo v Ajdovščini za medije pojasnil generalni direktor policije Damjan Petrič.

Kaznivo dejanje sta mu policista preprečila, v torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil z drugega nadstropja in pobegnil. »Policija ga išče tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, če bi osumljenec dejansko prestopil državno mejo. Ko ga bomo dobili, ga bomo pospremili nazaj v pripor,« je povedal Petrič.

Dodal je še, da so vsi objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletji, neustrezni tako za delo v njih kot tudi zaradi varnosti. »Tukaj bomo morali resno razmisliti, kakšne objekte imamo, in kaj je tisto, kar je resnično pomembno za varnost oseb, ki tam delajo, kot tudi oseb, ki bi lahko pobegnile iz njih,« je dejal Petrič.

»Obsojam, da je prišlo do takega zavržnega kaznivega dejanja, in verjamem, da bo policija storila vse, da se ta storilec izsledi,« je v odzivu danes dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ob tem je še dodal, da varnost ni več samoumevna in da jo bodo morali zato vsi, tudi ostale javne institucije, bolj spoštovati.

Več iz teme

policijapobegNova Goricakaznivo dejanjemladoletnik
ZADNJE NOVICE
15:51
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
15:10
Lifestyle  |  Astro
LAHKO SE OSVOBODIMO

Matrica čustev in vzorcev: duhovni učitelji razkrivajo, kako se osvoboditi

Poskusimo ozavestiti svoje glavne vzorce. Ni dovolj, da pazimo na misli in čustva.
13. 10. 2025 | 15:10
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVRŽNO KAZNIVO DEJANJE

To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Pobeglega z novogoriškega sodišča išče tudi italijanska policija.
13. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA VIRUSOV

Kako premagati prehlad: pozabite na vitamin C, to je tisto, kar resnično deluje

Profesor imunologije z londonskega Imperial Collegea razkriva, kaj dejansko deluje v boju proti prehladu.
13. 10. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih.
13. 10. 2025 | 14:45
14:15
Bulvar  |  Domači trači
POŠKODBA PRI DELU

Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.
13. 10. 2025 | 14:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Razno
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki