To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Generalni direktor policije Damjan Petrič je potrdil, da pripornika, ki je minuli teden pobegnil skozi okno novogoriškega okrožnega sodišča, iščejo zaradi spolnega nasilja nad mladoletno osebo. Policija pri njegovem iskanju sodeluje z italijanskimi kolegi, saj obstaja velika možnost, da je pobegnil prek državne meje v Italijo.

Državljana Alžirije sta med kaznivim dejanjem opazila policista, ki sta prejšnji ponedeljek pregledovala območje zapuščene stavbe sredi mesta. »Gre za najhujše kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno zoper mladoletnika in je zato še toliko bolj zavržno,« je ob današnji slovesnosti ob postavitvi temeljnega kamna za novo policijsko postajo v Ajdovščini za medije pojasnil generalni direktor policije Damjan Petrič.

Kaznivo dejanje sta mu policista preprečila, v torek so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V postopku predaje je osumljenec odprl okno in skočil z drugega nadstropja in pobegnil. »Policija ga išče tudi v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi, če bi osumljenec dejansko prestopil državno mejo. Ko ga bomo dobili, ga bomo pospremili nazaj v pripor,« je povedal Petrič.

Dodal je še, da so vsi objekti, ki so bili zgrajeni pred desetletji, neustrezni tako za delo v njih kot tudi zaradi varnosti. »Tukaj bomo morali resno razmisliti, kakšne objekte imamo, in kaj je tisto, kar je resnično pomembno za varnost oseb, ki tam delajo, kot tudi oseb, ki bi lahko pobegnile iz njih,« je dejal Petrič.

»Obsojam, da je prišlo do takega zavržnega kaznivega dejanja, in verjamem, da bo policija storila vse, da se ta storilec izsledi,« je v odzivu danes dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Ob tem je še dodal, da varnost ni več samoumevna in da jo bodo morali zato vsi, tudi ostale javne institucije, bolj spoštovati.