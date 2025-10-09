To je preiskovalni sodnik storil z mladoletnikom, ki je Francu zadal usodni udarec

Tragičen dogodek minulo soboto v Celju, ko sta mlajša fanta in dekle na Savinjskem nabrežju srečali starejšega moškege in je mladoletnik starejšega občana udaril, močno odmeva. Moški je padel in poškodovan obležal. Poškodovanega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl.

Na podlagi objav v medijih in na družbenih omrežjih se je osumljeni v ponedeljek sam javil policiji. V poznih popoldanskih urah so mu odvzeli prostost.

Odrejen hišni pripor

Po zaključenih preiskovalnih dejanjih in opravljenih razgovorih še z drugima na kraju kaznivega dejanja prisotnima mladoletnikoma, so osumljenega, ki je udaril 82-letnega občana, zaradi suma storitve kaznivega dejanja posebno huda telesna poškodba privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil hišni pripor, so navedli na PU Celje.