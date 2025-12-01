To je pretresljiv posnetek silovitega trčenja na Šmartinski cesti (VIDEO)

O hudi prometni nesreči na križišču Šmartinske ceste in severne obvoznice smo poročali že prejšnje dni. Zdaj pa je na dan prišel posnetek, ki pokaže, kaj se je dogajalo: 18-letni voznik je z veliko hitrostjo pripeljal v križišče in treščil v avto, ki je mirno stal pri rdeči luči. Udarec je bil tako silovit, da sta se obe vozili prevrnili na streho. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje, a življenje nikogar ni bilo ogroženo. Še bolj šokanten pa je prizor, ki sledi: mladi voznik se pobere iz prevrnjenega avtomobila in pobegne.

Policija je že pred dnevi razkrila, da je med begom odvrgel nogavico, v kateri je bilo skoraj 60 zavitkov kokaina in heroina, pri sebi pa je imel tudi več kot 3000 evrov gotovine nepojasnjenega izvora. Zasegli so mu vozilo, opravili preiskave in našli dodatno drogo ter pripomočke za preprodajo.