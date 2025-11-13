To je prizor z Bavarskega dvora: prijeli osumljenca (37) krvavega napada (FOTO)

Galerija
Policisti so izsledili 37-letnega osumljenca popoldanskega napada na voznika mestnega avtobusa v Ljubljani in mu odvzeli prostost. Medtem je stanje hudo poškodovanega voznika, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so se ob tem zahvalili občanom, ki so se odzvali pozivu policije in jim nudili koristne informacije.
Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave. Policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.
Po pripovedovanju prič za STA se je dogajanje očitno začelo že na enem od mestnih avtobusov, ki je na postaji sunkovito ustavil. Z njega sta prišla moška, ki sta se ruvala in pretepala. Po dogajanju je voznik avtobusa obležal ranjen, kot izhaja iz pripovedovanj, je bil očitno zaboden oziroma poškodovan z ostrim predmetom. Na Ljubljanskem potniškem prometu so potrdili, da gre za njihovega uslužbenca. Storilec je s kraja dogodka pobegnil, policisti pa so ga nemudoma začeli iskati in ga, kot kaže, tudi z informacijami občanov izsledili.