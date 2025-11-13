To je prizor z Bavarskega dvora: prijeli osumljenca (37) krvavega napada (FOTO)

Policisti so izsledili 37-letnega osumljenca popoldanskega napada na voznika mestnega avtobusa v Ljubljani in mu odvzeli prostost. Medtem je stanje hudo poškodovanega voznika, ki so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, sicer stabilno, a je njegovo življenje še vedno ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti so se ob tem zahvalili občanom, ki so se odzvali pozivu policije in jim nudili koristne informacije.

Motiv za dejanje še ni jasen

Motiv za dejanje in druge okoliščine dogodka, do katerega je prišlo okoli 17.30 na Bavarskem dvoru v Ljubljani, še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave. Policisti pa preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo.