To je Radomir Cvijanović, ki ga išče policija! Pozor, gre za nevarno osebo

Slovenska policija je objavila poziv javnosti in zaprosila za pomoč pri iskanju Radomirja Cvijanovića, osumljenega sodelovanja pri največjem bančnem ropu v zgodovini Slovenije. Gre za vlom v sefe SKB banke v Ljubljani v noči z 31. oktobra na 1. november 2005, ko je skupina storilcev izpraznila 428 bančnih sefov in lastnikom povzročila veliko materialno škodo. Po ocenah so odtujili gotovino in druge dragocenosti.

Cvijanović je po kaznivem dejanju pobegnil in je po podatkih policije še vedno na begu. Njegove trenutne lokacije in videza ne poznajo, policija pa opozarja, da gre za nevarno osebo. Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o njegovem gibanju ali prebivališču, pozivajo, naj se nemudoma obrnejo na policijo ali Europol. Podatke je mogoče posredovati tudi anonimno na telefonsko številko 080 1200 ali na elektronski naslov fast@policija.si.

Kot smo že poročali, je bil Cvijanović nedavno uvrščen na posodobljen seznam najbolj iskanih oseb, ki ga je ob prenovi spletne strani objavil Europol. Na seznam je slovenska policija dodala dve imeni, poleg Cvijanovića še Mitjo Petriča, skupno pa se je nanj uvrstilo 18 novih ubežnikov. Pri Europolu in na Generalni policijski upravi ob tem poudarjajo, da prenovljena spletna stran omogoča hitrejše obveščanje javnosti in lažje posredovanje informacij, ki lahko pripomorejo k izsleditvi iskanih oseb.