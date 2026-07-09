To je Urban, ki je po Sloveniji uničeval železniško infrastrukturo in ogrožal življenja (FOTO)

Zjutraj je na novogoriškem sodišču potekal predobravnavni narok zoper Urbana Brica, ki je obtožen kar osmih kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Novogoričan, sicer dolgoletni ljubiteljski raziskovalec železnic, je rezal žice za upravljanje varnostnih signalov, tako jeklene kot kovinske, žagal kretnice in varnostne zatiče, odvijačil in odstranil vijake ter spojke, preščipnil pa tudi verige.

Urban Bric je krivdo priznal. FOTO: Moni Černe

Od Gorenjske do Primorske je bil med septembrom in februarjem aktiven tudi na božični večer. Trikrat mu je uspelo izvršiti kazniva dejanja, petkrat pa je ostalo pri poskusu. S početjem, ki bi lahko imelo grozljive posledice, je v nevarnost spravljal potnike, strojevodje in druge udeležence v prometu ter s tem povzročil za najmanj 300.000 evrov škode. Če ga policisti ne bi prijeli, bi s poškodovanjem železniške infrastrukture nadaljeval, je prepričan državni tožilec. 34-letnik, ki je na okrožno sodišče iz hišnega pripora prispel v spremstvu matere in očeta, je krivdo priznal. Ker pa je hkrati zatrdil, da s svojimi dejanji ni hotel nikomur škodovati, temveč je želel zgolj opozoriti na zastarelo železniško infrastrukturo, je sodnikdoločil datum začetka sojenja.

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