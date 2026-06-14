To je znanec na prireditvi v Izoli naredil mladeniču (19), policija preiskuje okoliščine

V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 856 klicev. Med 168 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 52 prometnih nesreč, 11 kršitev javnega reda in miru ter 513 kaznivih dejanj. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 2 vloma, 1 povzročitev telesne poškodbe, 6 tatvin, 1 drzno tatvino, 1 kaznivo dejanje nasilja v družini, sporočajo s PU Koper.

V soboto, 13. junija 2026, so ob 2.30 dobili obvestilo o povzročeni hudi poškodbi v Izoli. Na kraju so policisti ugotovili, da je bil 19-letnik na prireditvi v Izoli, kjer naj bi ga udaril znanec. Odpeljan je bil v SB Izola, kjer bodo ugotavljali težo poškodb. Trenutno policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev hude telesne poškodbe. Okoliščine se še preiskujejo.

V nedeljo, 14. junija 2026, so ob 0.27 policisti pridržali osebo v Izoli. 22-letnik je na javni prireditvi kršil javni red in mir, zato so ga varnostniki pospremili s prizorišča. Ker je nadaljeval s kršitvami in se, kljub ukazom policistov, ni umiril, so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.