To po domnevnem nadlegovanju 12-letnice priči in vozniku avtobusa sporoča ljubljanska policija

Poročali smo že o domnevnem spolnem napadu na 12-letno deklico v Ljubljani. Dekle se je vračalo s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril neznanec. Sprva ji je zastavljal osebna vprašanja, nato pa ji začel slediti na mestni avtobus. Tam se je deklice začel tudi dotikati. Dekličino stisko je opazil mlajši potnik, ki je o dogajanju takoj obvestil voznika. Voznik je ustavil avtobus, poklical nadrejene in policijo, da predator ne bi ušel, avtobus pa zaklenil.

Osumljenec v priporu

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so bili v ponedeljek obveščeni o dogodku na avtobusu na območju Viča, kjer naj bi potnik nadlegoval mlajšo potnico. Ob posredovanju prič in voznika avtobusa so policisti na kraju prijeli 67-letnega, državljana BiH in zoper njega odredili pridržanje. Policisti okoliščine suma storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost še preverjajo in zbirajo obvestila. Osumljenca, ki v Sloveniji še ni bil obravnavan s strani policije, so v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

»Ob tem bi se radi zahvalili priči in vozniku avtobusa, saj se je ponovno izkazalo, da njuna pozornost in ukrepanje ter takojšnje obveščanje policije o sumu kaznivih ravnanj tudi privedlo do uspešnega prijetja osumljenca in zaščitilo žrtev kaznivega dejanja,« so še poudarili ljubljanski policisti.