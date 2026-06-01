To se je zgodilo v nedeljo na območju železniške postaje v Ljubljani: Njeno početje opazili policisti

Včeraj, 31. maja 2026, so policisti okoli 15. ure na območju železniške postaje v Ljubljani obravnavali drzno tatvino. Osumljenka je v gneči izkoristila nepazljivost oškodovanke ter ji iz torbice odtujila denarnico z osebnimi dokumenti in gotovino. Njeno početje so opazili policisti, ki so jo na kraju prijeli. Ugotovljeno je bilo, da gre za 49-letno državljanko Bolgarije, pri kateri so našli in zasegli ukradeno denarnico ter jo vrnili oškodovanki. Osumljenki je bilo odrejeno pridržanje, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja, še sporočajo s PU Ljubljana.

Policija opozarja

»Občane in obiskovalce opozarjamo na previdnost pred žeparskimi tatvinami, ki se najpogosteje pojavljajo na območjih z večjo koncentracijo ljudi, kot so mestna središča, postaje, turistične znamenitosti in javni prevoz. Storilci pogosto delujejo v skupinah ter izkoriščajo gnečo, nepazljivost ali zamotenost žrtev. Svetujemo, da denarnice, mobilne telefone in druge vrednejše predmete nosite čim bližje telesu, torbe pa imejte vedno zaprte in pod nadzorom. S seboj ne nosite večjih količin gotovine, PIN številk pa nikoli ne hranite skupaj s plačilnimi karticami. Pred tovrstnimi tatvinami vas lahko najbolje zaščitita pozornost in previdnost.«