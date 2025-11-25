To se je zgodilo z Romom (21) osumljenem napada na Aleša Šutarja

Okrožno sodišče v Novem mestu je danes podaljšalo pripor 21-letnemu osumljencu, ki naj bi pred mesecem dni napadel Novomeščana Aleša Šutarja, ta pa je zaradi napada umrl , poroča spletni portal 24ur. Na odločitev sodišča je sicer še mogoče podati ugovor.

Domnevnemu napadalcu na Šutarja bi se pripor iztekel danes popoldne, saj mu je Okrožno sodišče v Novem mestu pred nekaj manj kot mesecem dni izreklo enomesečni pripor, v katerega je vštet tudi čas policijskega pridržanja.

Zjutraj so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu za portal potrdili, da so vložili zahtevo za podaljšanje pripora, pozneje pa so sporočili, da je sodnik predlogu ugodil in osumljencu pripor podaljšal. Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je podaljšanje pripora skoraj vedno predmet pritožbe. Če bo ta vložena, bo moralo sodišče o njej odločiti v 48 urah.

Prišel iskat sina, ki naj bi mu grozili Romi, sledila tragedija

48-letni Šutar je bil napaden v jutranjih urah 25. oktobra pred novomeškim klubom LokalPatriot, ko naj bi prišel iskat sina, ki naj bi mu grozili Romi. Pred klubom naj bi ga napadel 21-letnik, ki ga je policija prijela kmalu zatem. 27. oktobra, dva dni pozneje, je policija osumljenca privedla na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil odpor. Kazenska ovadba mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

Po neuradnih informacijah naj bi 21-letnik Šutarja udaril, zaradi česar naj bi ta padel in z glavo zadel ob tla. Obdukcijskega poročila, ki naj bi podalo odgovor o vzroku smrti, tožilstvo sicer še ni prejelo, so za portal dopoldne sporočili s tožilstva.