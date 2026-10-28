To se v Sloveniji ne zgodi vsak dan! Na bankomatu v Mirnu pozabil 50 evrov, nato ...

V Mirnu se je našel poštenjak, ki je na bankomatu opazil pozabljen denar. Namesto da bi ga pospravil v žep, je o najdbi obvestil policijo. Zdaj iščejo lastnika 50 evrov.

V torek ob 14.13 so tako novogoriške policiste obvestili o najdbi gotovine na bankomatu v naselju Miren v občini Miren - Kostanjevica. Pošteni najditelj je tam našel 50 evrov, ki jih je nekdo očitno pozabil vzeti po dvigu.

Denar zdaj hranijo na Policijski postaji Nova Gorica, lastnik pa se še ni oglasil.

Če ste v Mirnu dvigovali denar in ga pozabili vzeti iz bankomata, se lahko z dokazilom o opravljeni transakciji zglasite na policijski postaji, kjer vam bodo vrnili pozabljeno gotovino.

Če najdete denar na bankomatu, ga nikar ne pospravite v žep

Policisti ob tem opozarjajo, da lahko pozabljena gotovina hitro povzroči težave tudi tistemu, ki jo najde.

»Posameznike oziroma naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, ponovno opozarjamo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oziroma izročijo policistom,« svetujejo na Policijski upravi Nova Gorica.

Kdor bi pozabljeni denar preprosto vzel in si ga prilastil, bi se lahko znašel v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja zatajitve. Zakon zanj predvideva denarno ali celo zaporno kazen.

Zdaj policisti iščejo lastnika denarja, z dokazilom o opravljeni transakciji se lahko, če je denar vaš, zglasite na policijski postaji, kjer vam bodo vrnili pozabljeno gotovino. FOTO: Delo Ui

Policija zato občanom svetuje, naj bodo pri dvigovanju gotovine pozorni in pred odhodom preverijo, ali so denar res vzeli iz bankomata. Če ugotovijo, da so ga pozabili in ga tam ni več, naj o tem čim prej obvestijo policijo ali banko.