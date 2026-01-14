To se v Sloveniji res ne zgodi vsak dan. Dogodek so opisali na PU Nova Gorica. Tako so v torek poročali o tatvini motorne žage znamke Husqvarna na gradbišču v Bovcu.

Neznanec vrnil ukradeno motorno žago

A danes dopoldne jih je odgovorna oseba gradbenega podjetja obvestila, da so delavci ob prihodu na delovišče opazili, da je neznani kršitelj omenjeno motorno žago vrnil in jo pustil ob gradbenem zabojniku.

So pa na PU Nova Gorica še poročali, da je v torek neznani storilec na dvorišču ene od stanovanjskih hiš v Solkanu pristopil do polnilnice električnih vozil in odrezal polnilni kabel (približno 6 metrov) za električno vozilo ter ga odnesel neznano kam. S tem dejanjem je bila oškodovancu povzročena materialna škoda za okoli 400 evrov. Ko bodo policisti Policijske postaje Nova Gorica storilca izsledili, bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek.