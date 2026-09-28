To so neznani storilci na parkirišču turistične kmetije v Jezercah pri Šmartnem

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 275 klicev občanov. 54 klicev je bilo interventnih, 2 nujna. 19 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 12 s področja mejnih zadev in tujcev 25 s področja prometne varnosti in 8 s področja javnega reda in miru.

Kriminaliteta

Na parkirišču turistične kmetije v Jezercah pri Šmartnem so neznani storilci v noči iz sobote na nedeljo vlomili v najmanj pet osebnih vozil. Storilci so iz vozil ukradli gotovino in bančne kartice. Z nekaterimi karticami so na bankomatu v Črnomlju dvignili gotovino.

V Velenju je neznani storilec vlomil v tovorno vozilo in ukradel udarno kladivo in vrtalni stroj.

V Bukovju v Babni Gori smo obravnavali vlom v počitniško hišico. Podatkov o tem, kaj je storilec ukradel še nimamo. S poškodovanjem vrat je lastnikom povzročil za okoli 1500 evrov škode.