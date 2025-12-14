To so nove novice o razsežnosti požara v Ljubljani, evakuiranih 40 delavcev (FOTO)

Današnji požar na Letališki ulici v Ljubljani je izbruhnil v prostorih pekarne podjetja Spar, delno se je razširil tudi v druge dele skladišča. Vzrok še ni potrjen, tudi ocene škode še ni, del objekta s pekarno pa je močno poškodovan, so sporočili iz Spara. Navedli so, da je bilo prisotnih 40 delavcev, ki so se pravočasno izognili nevarnosti.

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Kot so v Sparu zapisali v sporočilu za javnost, so o dogodku nemudoma obvestili pristojne službe in z njimi ves čas tesno sodelujejo. Po njihovih navedbah je bilo v času požara v izmeni prisotnih 40 delavcev, vsi pa so se ob znaku za nevarnost pravočasno in varno evakuirali. Poškodovan ni bil nihče. »Vzrok požara v tem trenutku še ni potrjen in je predmet nadaljnje obravnave pristojnih organov. Potrdimo lahko, da je del objekta, kjer se nahaja pekarna, močno poškodovan. Trenutno potekata ocena škode in izvedba vseh potrebnih sanacijskih ukrepov za varno delovanje preostalih delov skladišča in dostavo neoporečnih izdelkov na naše police,« so še zapisali.

Ob tem izvajajo tudi organizacijske prilagoditve, da bo oskrba trgovin čim manj motena oziroma da bodo morebitni vplivi čim manjši. »Kupcem se iskreno zahvaljujemo za potrpežljivost in zaupanje,« so še dodali. Zahvalili so se tudi gasilcem in policiji za hitro in strokovno posredovanje.

Gasilci sporočili, da je požar lokaliziran in da poteka še gašenje posamičnih žarišč

Gasilci so po približno šestih urah gašenja požara skladiščnih prostorov okoli 16.30 sporočili, da je požar lokaliziran in da poteka še gašenje posamičnih žarišč. Prebivalcem še vedno svetujejo, naj se izogibajo območju, kjer je zaznati dim. Po podatkih Gasilske brigade Ljubljana je pri gašenju požara sodelovalo 392 gasilcev s pomočjo 97 gasilskih vozil. Kot so že dopoldne sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili o požaru obveščeni nekaj čez 10. uro, kraj požara so zavarovali, ogled pa bodo pričeli, ko bo požar pogašen in bodo vzpostavljeni varni pogoji za delo.