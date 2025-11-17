To so posledice nočne nesreče pri Zalokah: eno osebo odpeljali v bolnišnico (FOTO)

Na avtocestnem odseku med Drnovim in Smednikom je danes okoli tretje ure zjutraj močno počilo pri počivališču Zaloke v občini Krško.

FOTO: PGE Krškp

Gasilci PGE Krško so se na kraj odpravili z enim vozilom in dvema gasilcema. Na prizorišču sta poskrbela za požarno varovanje, poškodovanemu nudila prvo pomoč, odklopila akumulatorja ter posula razlite motorne tekočine, ki so po trku prekrile cestišče.

FOTO: PGE Krško

V nesreči sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo.

Intervencija se je zaključila okoli pete ure zjutraj, o dogodku pa so bile obveščene vse pristojne službe.

Zjutraj se je na Dolenjskem zgodila tragedija, v kateri je umrl 39-letnik. Do nesreče je prišlo na cesti med Novim mestom in Metliko.