To so posledice tragedij: dva voznika v nekaj minutah izgubila življenje (FOTO)

S Policijske uprave Ljubljana so poročali o dveh tragičnih prometnih nesrečah. Prva se je zgodila ob 11.39 na Avšičevi cesti v Ljubljani med Klečami in Šentvidom, pri vodnem zajetju. Kriva je bila hitrost. »Po do sedaj zbranih obvestilih se je prometna nesreča zgodila, ker je 29-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal izven vozišča in trčil v drevo,« je poročala Špela Škoporc, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. V trčenju se je moški tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl. Kot je dodala, se je 33-letni sopotnik hudo poškodoval, njegovo življenje je ogroženo. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« je dodala. Kot je poročal republiški center za obveščanje, so posredovali tudi člani Gasilske brigade Ljubljana, da so med drugim s tehničnim posegom dvojico izvlekli iz vozila.

Prav tako dopoldan, ob 11.22, se je smrtna nesreča zgodila v Višnji Gori, v Ulici Antona Tomšiča. Kot je pojasnila Škoporčeva, je 85-letni voznik osebnega vozila prav tako zaradi neprilagojene hitrosti vožnje izgubil nadzor nad vozilom ter v blagem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v travnati nasip. »V trčenju se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju dogodka umrl. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« je dodala.