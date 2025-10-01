To so posnetki s kraja nesreče, v kateri je življenje izgubil mladi Beni (FOTO)

Pisali smo, da se je v noči na torek na cesti med Vrhniko in Logatcem pripetila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil 26-letni voznik osebnega avtomobila. »Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo in nato še v drevesa ob cesti,« so v torek podrobnosti nesreče sporočili policisti ljubljanske policijske uprave.

Nekaj ur pozneje so se oglasili še skrušeni sodelavci 26-letnika, ki so se od Benjamina Pevca z ganljivim zapisom poslovili na družabnem omrežju. »Z veliko žalostjo vam sporočamo, da nas je danes mnogo, mnogo prezgodaj zapustil naš Benjamin,« so zapisali.

Da je Benjamin v življenju mnogih pustil res velik pečat, je razvidno iz množice objav, v katerih se od mladeniča poslavljajo prijatelji in znanci, sodelavci in drugi, ki so nadarjenega gostinca poznali. In teh je bilo veliko. Benjamin Pevec je bil tudi predan prostovoljni gasilec in predsednik Slovenske demokratske mladine (SDM) Vrhnika - Borovnica.

»Benjamin je bil več kot le član – bil je gonilna sila mladih v svojem kraju ter neomajen zagovornik vrednot, v katere je verjel. Vedno je bil pripravljen pomagati, spodbuditi, povezovati. S svojo predanostjo, energijo in ljubeznijo do domovine je puščal neizbrisen pečat – ne samo v naši organizaciji, temveč v skupnosti, ki jo je z vsem srcem sooblikoval,« so o svojem predsedniku med drugim zapisali člani SDM.

Še posebej težko pa je moralo biti gasilcem Gasilske enote Stara Vrhnika ter PGD Logatec, ki so v noči na torek posredovali v prometni nesreči, v kateri se je tragično in veliko prezgodaj končalo življenje kolega gasilca. »Včeraj smo v zgodnjih jutranjih urah posredovali ob prometni nesreči na stari cesti na relaciji Vrhnika – Logatec. Skupaj z gasilci PGD Dolnji Logatec smo izvedli tehnični poseg reševanja voznika in nudili pomoč reševalcem. Na žalost je oseba zaradi hudih poškodb preminula na kraju dogodka,« so zapisali ob fotografiji s kraja tragične nesreče.