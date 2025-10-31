To so pretresljivi posnetki po današnji prometni nesreči na primorki (FOTO)

Poročali smo, da je bila primorska avtocesta med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta zaradi nesreče, v kateri sta bili udeleženi osebno in tovorno vozilo. Do nesreče je prišlo na odseku med avtocestnim počivališčem Lom in priključkom Unec. Po informacijah Policijske uprave Ljubljana se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti osebnega vozila. Kot so še dodali, sta se voznica osebnega vozila in sopotnik v nesreči lažje poškodovala, voznik tovornega vozila pa huje.

Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica je na Facebooku objavilo fotografije, ki kažejo posledice te prometne nesreče. Na njih je videti, da se je tovorno vozilo prevrnilo in je popolnoma uničeno.

Oglasili so se tudi v prostovoljnem društvu Dolnji Logatec. Na Facebooku so zapisali, da so iz tovornega vozila rešili eno ujeto ter eno ukleščeno osebo. Dodali so še, da so nudili pomoč pri oskrbi poškodovanih oseb, prometno in požarno so zavarovali kraj, nudili pa so tudi pomoč pri postavitvi tovornega vozila na kolesa.

Po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste cesta, kjer se je zgodila omenjena prometna nesreča, ni več zaprta.

