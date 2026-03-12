Razkrivamo zadnje informacije o domnevni ugrabitvi osnovnošolca v Divači

Poročali smo, da naj bi se v torek zvečer zgodila prava drama, ko naj bi trije zamaskirani neznanci v Divači skušali v kombi spraviti osnovnošolca. Incident naj bi se zgodil, ko je četrtošolec sprehajal psa. Takrat naj bi do njega pristopili trije zamaskirani moški in ga poskušali zvleči v vozilo, domnevno kombi. Dečku, staremu približno devet ali deset let, naj bi uspelo pobegniti in o dogodku obvestiti odrasle.

Na Policijski upravi Koper so takoj po prijavi sprožili preiskavo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja, preverili pa so tudi posnetke nadzornih kamer z bližnjih hiš in objektov. Kot je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper, so policisti primer vzeli zelo resno in takoj začeli zbirati obvestila.

»10. marca zvečer smo prejeli prijavo suma storitve kaznivega dejanja poskusa ugrabitve otroka v Divači. Policisti in kriminalisti PU Koper so nemudoma začeli vsa preiskovalna dejanja. Kljub temu da bodo danes nadaljevali razgovore, do sedaj niso ugotovili znakov kaznivega dejanja,« je pojasnila.

Policija poudarja, da vsako prijavo, povezano z varnostjo otrok, obravnava izjemno resno. Podobne prijave se sicer občasno pojavijo, pogosto pa se po preverjanju izkaže, da ne gre za kaznivo dejanje. Po podatkih policije v Sloveniji doslej še ni bilo potrjenega primera naključne ugrabitve otroka. Kljub temu policisti staršem svetujejo, naj se z otroki pogovorijo o varnem ravnanju v stiku z neznanci in jih opozorijo, naj v primeru nelagodja ali nevarnosti takoj poiščejo pomoč odraslih.