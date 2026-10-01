To sta počela mož in žena v kozolcu, ko ji je naenkrat spodrsnilo

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti včeraj ob 13.20 v naselju Vranje pri Sevnici obravnavali nesrečo pri delu. Žena je z možem v kozolcu pripravljala krmo za živino. Ko je sestopala z lestve, ji je spodrsnilo in je padla z višine 1,5 metra. Poškodovala si je desno nogo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 77 interventnih dogodkih in na številko 113 prejeli 252 klicev. Obveščeni so bili tudi o eni smrtni delovni nesreči, in dvema delovnima nesrečama s hudimi telesnimi poškodbami.