Tolminski morilec ostaja na prostosti

SODBO RAZVELJAVILI

David Štrukelj je do smrti zabodel 25-letnega Danija Blagojevića. Obsodili so ga na devet let zapora, a so sodbo razveljavili.

David Štrukelj, ki je pred dvema letoma in pol v lokalu na železniški postaji Most na Soči z nožem do smrti zabodel 25-letnega Danija Blagojevića, po izpustitvi iz zapora na Dobu ostaja na prostosti. Potem ko je Višje sodišče v Kopru razveljavilo obsodilno sodbo za uboj na mah ter zadevo vrnilo v novo sojenje, je Okrožno sodišče v Novi Gorici Štruklju 8. julija letos odpravilo pripor, saj sta od vložitve obtožnice pretekli dve leti brez pravnomočne sodbe. Štrukelj, ki je po prvostopenjski sodbi sam zaprosil za predčasni nastop prestajanja zaporne kazni, je v sredo, 10. julija, odkorakal na ...