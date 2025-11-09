Tolpa mladih Romov s pestmi in brcami nad mladoletnika

HUDE POŠKODBE

Sebastjan Brajdič (22) je priznal krivdo, obsodili so ga na zaporno kazen, medtem ko pretepeni terja odškodnino 39.000 evrov.

Le dan po množičnem shodu na novomeškem Glavnem trgu, ki je nosil zgovoren naslov Dovolj je! #vsismolahkoaco, je pred roko pravice stopil 22-letni Sebastjan Brajdič, ki je s štirimi pajdaši napadel dva 17-letna Novomeščana. Eden od njiju je bil huje poškodovan, zaradi zloma nosu je bila potrebna operacija. Tudi on bi bil lahko Aco, se pravi Aleš Šutar, ki je umrl po napadu pred novomeškim lokalom. Pretres možganov Zgodilo se je 12. avgusta letos okoli enajstih zvečer, ko sta se nič hudega sluteča najstnika vračala iz kina. Odpravila sta se do mopeda, ko so ju obstopili mladi Romi. Pet jih je ...