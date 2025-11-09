  • Delo d.o.o.
HUDE POŠKODBE

Tolpa mladih Romov s pestmi in brcami nad mladoletnika

Sebastjan Brajdič (22) je priznal krivdo, obsodili so ga na zaporno kazen, medtem ko pretepeni terja odškodnino 39.000 evrov.
Pretepeni 17-letnik, potrebna je bila operacija nosu. FOTO: Osebni arhiv
Pretepeni 17-letnik, potrebna je bila operacija nosu. FOTO: Osebni arhiv
Tanja Jakše Gazvoda
 9. 11. 2025 | 05:00
5:04
A+A-
Le dan po množičnem shodu na novomeškem Glavnem trgu, ki je nosil zgovoren naslov Dovolj je! #vsismolahkoaco, je pred roko pravice stopil 22-letni Sebastjan Brajdič, ki je s štirimi pajdaši napadel dva 17-letna Novomeščana. Eden od njiju je bil huje poškodovan, zaradi zloma nosu je bila potrebna operacija. Tudi on bi bil lahko Aco, se pravi Aleš Šutar, ki je umrl po napadu pred novomeškim lokalom. Pretres možganov Zgodilo se je 12. avgusta letos okoli enajstih zvečer, ko sta se nič hudega sluteča najstnika vračala iz kina. Odpravila sta se do mopeda, ko so ju obstopili mladi Romi. Pet jih je ...

07:19
Bulvar  |  Glasba in film
POLKA

Rekorder Anže napisal novo uspešnico

Nova polka skupine Gadi zveni v country ritmih.
Mojca Marot9. 11. 2025 | 07:19
07:13
Lifestyle  |  Polet
BOJ PROTI POVIŠANEMU HOLESTEROLU

6 konzerviranih živil, ki pomagajo znižati holesterol. Preprosti triki za bolj zdravo srce

Tudi v pločevinki se lahko skriva zdravje.
Miroslav Cvjetičanin9. 11. 2025 | 07:13
07:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
OPOZORILO PRISTOJNIH

Ponoči zagorelo v industrijskem kompleksu: Ne približujte se, zaprite okna (FOTO in VIDEO)

Intervencija bo predvidoma trajala dlje časa.
9. 11. 2025 | 07:09
07:01
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Spektakel s srečnim koncem, Celje v konferenčni ligi po hudi bitki premagalo Legio

Junaki so postali Žan-Luk Leban, Nikita Josifov in Žan Karničnik.
9. 11. 2025 | 07:01
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Srhljivka pri Celju: v greznici ob hitri cesti našli truplo šolarke (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
9. 11. 2025 | 07:00
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ONINA KUHINJA

Pripomoček za vse, ki želijo jesti zdravo, premišljeno in trajnostno

Aplikacija Veš, kaj ješ je lahko potrošnikom v pomoč pri odločanju, katera živila postaviti v nakupovalno košarico. Z zadnjim popisom trga so bili zbrani podatki za več deset tisoč živil. Z odčitanjem črtne kode živila lahko potrošniki preverijo že več kot 65.000 živil.
9. 11. 2025 | 06:45

Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
