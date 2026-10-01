Tomaž v 28 dneh zažgal 24 zabojnikov, ogrožal družino, a to še ni bilo vse

SOJENJE

Avtomehanik je podtikal požare na Primorskem in vlomil v avtoservis.

Avtomehaniku Tomažu Ternovicu iz Budanj pri Ajdovščini sodijo na novogoriškem okrožnem sodišču, ker naj bi spomladi serijsko podtikal požare. Očitajo mu, da je v 28 dneh zažgal kar 24 zabojnikov, lopo, nadstrešek stanovanjske hiše, leseno hišico, glavno elektroomarico gradbenega stroja, zanetil še požar z gumami, toaletnim papirjem in zelenjem ter zažgal električni steber in seno okoli njega. Ogenj se je razširil tudi na dva avtomobila, eden je v celoti pogorel. V času dejanj je osumljeni 50-letnik živel v Novi Gorici. Gume sem prižgal tako, da sem vzel toaletni papir, nanj položil zelenje ...