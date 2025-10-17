Tonček padel v potok in umrl: »Bil je posebna figura, ki jo je v kraju poznal prav vsak«

SLOVO

Na Mirni žalujejo za priljubljenim Antonom Križmanom. Štirideset let pobiral smeti po cestah in se prikupil sokrajanom.

»Zapustil nas je eden najbolj prepoznavnih obrazov naše občine. Tonček je bil posebna figura, ki jo je v kraju poznal prav vsak. Njegov edinstveni življenjski slog, svobodna izbira in srčnost bodo mnogim ostali v spominu. Zgodba Tončka nas opominja, da je vsak posameznik pomemben in da lahko tudi tisti, ki živijo drugače, pustijo globok pečat v skupnosti. Legenda, počivaj v miru!« je zapis v Facebookovi skupini Mirnčani naznanil žalostno vest: Anton Križman, za domačine in vse Mirnčane pa Tonček, ki je tam zadnjih 40 let živel in bival na zelo poseben način, se je za vedno poslovil. Našli so ...