TOŽILSTVO VZTRAJA

Toni z nožem zabodel brezdomca, višje sodišče sodbo razveljavilo

Toni Mitevski je bil obsojen zaradi hude telesne poškodbe.
V teh javnih sanitarijah se je aprila 2024 zgodil krvav obračun. FOTO: Mojca Marot
V teh javnih sanitarijah se je aprila 2024 zgodil krvav obračun. FOTO: Mojca Marot
Mojca Marot
 13. 1. 2026 | 08:21
2:37
A+A-
Toni Mitevski, ki je aprila 2024 ogrozil življenje brezdomca Ivana Lipovška, ker ga je z nožem zabodel v prsni koš, je na celjskem okrožnem sodišču zaradi razveljavljene prvostopenjske sodbe na višjem sodišču ponovno sedel na zatožno klop. Višji sodniki se v vsebino sodbe niso spuščali, saj so hitro odkrili procesno napako sodišča. Nekdanja predsednica sodišča Petra Giacomelli se je namreč imenovala v senat kot sosodnica, a je bil ta postopek nepravilen, sodba pa posledično razveljavljena. Sojenje se je tako začelo znova pred isto predsednico senata Alenko Jazbinšek Žgank in člani porote, ...

