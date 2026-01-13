Toni z nožem zabodel brezdomca, višje sodišče sodbo razveljavilo

TOŽILSTVO VZTRAJA

Toni Mitevski je bil obsojen zaradi hude telesne poškodbe.

Toni Mitevski, ki je aprila 2024 ogrozil življenje brezdomca Ivana Lipovška, ker ga je z nožem zabodel v prsni koš, je na celjskem okrožnem sodišču zaradi razveljavljene prvostopenjske sodbe na višjem sodišču ponovno sedel na zatožno klop. Višji sodniki se v vsebino sodbe niso spuščali, saj so hitro odkrili procesno napako sodišča. Nekdanja predsednica sodišča Petra Giacomelli se je namreč imenovala v senat kot sosodnica, a je bil ta postopek nepravilen, sodba pa posledično razveljavljena. Sojenje se je tako začelo znova pred isto predsednico senata Alenko Jazbinšek Žgank in člani porote, ...