Tovor je bil previsok, tovornjak pretrgal optični kabel

V torek ob 12.30 so policijo obvestili, da je v naselju Majcni (PP Sežana) večje tovorno vozilo s hrvaškimi registrskimi tablicami z naloženim delovnim strojem pretrgalo kabel električne napeljave in odpeljalo proti Senožečam. Policisti so vozilo izsledili in ustavili pred počivališčem Studenec.

Kot so ugotovili, je pretrgalo optični kabel; s tem ni povzročilo velike škode. V postopku so tudi ugotovili, da prevoz izpolnjuje zahtevane pogoje iz dovoljenja, ki opredeljujejo največjo dovoljeno dolžino in širino, odstopanja pa so bila glede dovoljene višine. Ta je v skladu s pravilnikom omejena na 4,20 m, medtem ko je bila izmerjena višina nedeljivega tovora 4,52 m, povzemajo na koprski policijski upravi.

Ker se prevoz tovora izrednih dimenzij ni opravljal v skladu z zahtevami iz dovoljenja za opravljanje izrednih prevozov oziroma dovoljenje za prekoračeno višino ni bilo pridobljeno, je bil zoper voznika, 62-letnega državljana Hrvaške, in odgovorno osebo prevoznega podjetja izveden prekrškovni postopek.

Na kraj dogodka je prišel strojnik, ki je dodatno spustil roko delovnega stroja in spustil višino prikolice. S tem je zadostil zahtevam, naloženim v dovoljenju za izvedbo izrednega prevoza, še poročajo s koprske policijske uprave.