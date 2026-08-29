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Tovornjak zletel z avtoceste proti Mariboru in končal v gozdu, sopotnik hudo poškodovan

Na pomurski avtocesti A5 je tovornjak zletel z vozišča, trčil v varnostno ograjo in drevo ter končal v gozdu, pri čemer se je sopotnik hudo poškodoval, voznik pa bo kazensko ovaden.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 8. 2026 | 17:48
 29. 8. 2026 | 17:48
1:28
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Včeraj okoli 14. ure se je na pomurski avtocesti A5 zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodoval sopotnik v tovornem vozilu. Nesreča se je zgodila na odseku iz smeri Lormanja proti Mariboru, ko je voznik tovornjaka iz doslej neznanega razloga zapeljal desno z voznega pasu.

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Tovorno vozilo je najprej trčilo v kovinsko varnostno ograjo na desni strani avtoceste, ki je v lasti Darsa. Po ograji je drselo, nato pa se prevrnilo na desni bok in nadaljevalo pot po brežini. Vozilo je nato trčilo še v drevo in obstalo v gozdu, obrnjeno v nasprotni smeri vožnje. V nesreči se voznik ni poškodoval, medtem ko je njegov sopotnik utrpel hudo telesno poškodbo. Zaradi posledic nesreče so morali posredovati pristojne službe, poškodovanemu pa je bila zagotovljena zdravniška pomoč.

Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. Za zdaj ni znano, zakaj je voznik izgubil nadzor nad tovornim vozilom in zapeljal z avtoceste. Zoper njega bodo zaradi suma kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

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Tovornjak zletel z avtoceste proti Mariboru in končal v gozdu, sopotnik hudo poškodovan

Na pomurski avtocesti A5 je tovornjak zletel z vozišča, trčil v varnostno ograjo in drevo ter končal v gozdu, pri čemer se je sopotnik hudo poškodoval, voznik pa bo kazensko ovaden.
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