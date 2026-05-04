Tovorno vozilo obtičalo pod železniškim nadvozom

Voznik tovornega vozila, 52-letni državljan Hrvaške, je zjutraj trčil in obtičal pod železniškim nadvozom v bližini mejnega prehoda Rožna dolina. Pri tem je poškodoval tovornjak, škode na nadvozu pa naj ne bi bilo. Voznik ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila, višja od 3,45 metra.

Voznik je preko nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici vozil iz Italije v Slovenijo, nakar se je zaradi neupoštevanja signalizacije s streho tovornjaka zagozdil pod most, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je nastala poškodba oziroma strganje cerade ter manjše poškodbe nosilcev cerade.

O dogodku so bili obveščeni tudi uslužbenci Slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, vendar morebitnih poškodb do sedaj niso ugotovili.

Na kraju nesreče so kasneje posredovali tudi gasilci, ki so tovorno vozilo s tehničnim posegom izvlekli izpod nadvoza. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so policisti vozniku izdali plačilni nalog, so še zapisali pri PU Nova Gorica.