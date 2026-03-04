  • Delo d.o.o.
SUM KAZNIVEGA DEJANJA

Tožilstvo nad nekdanja šefa policije! To jima očitajo

Obtožni predlog je bil vložen zoper Antona Olaja in Andreja Juriča.
Andrej Jurič FOTO: Policija
Andrej Jurič FOTO: Policija
I. R.
 4. 3. 2026 | 22:31
Specializirano tožilstvo je pretekli mesec na ljubljansko okrajno sodišče vložilo obtožni predlog zoper nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča. Očita jima kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu.

Anton Olaj FOTO: Jože Suhadolnik
Anton Olaj FOTO: Jože Suhadolnik
Kot so za Dnevnik potrdili na posebnem oddelku tožilstva, Juriča za to kaznivo dejanje preganjajo po prvem odstavku, ki predpisuje zaporno kazen do dveh let za storilce, ki na delovnem mestu »s spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzročijo drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost«. Olaju tožilstvo očita enako kaznivo dejanje tudi po drugem odstavku, ki predvideva višjo kazen za primere, ko ima šikaniranje »za posledico psihično, psihosomatsko ali fizično obolenje ali zmanjšanje delovne storilnosti zaposlenega«. Po neuradnih podatkih časnika naj bi posebni oddelek specializiranega tožilstva preiskavo sprožil na podlagi prijave nekdanje generalne direktorice policije in kasnejše notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki je bila v času tretje Janševe vlade ena izmed tistih vodilnih policistov (poleg nje tudi Darko Muženič, David Antolovič, Boštjan Lindav in drugi), ki so bili premeščeni v Tacen in vključeni v nekakšne »kazenske« delovne skupine.

