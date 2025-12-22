Pretep v “lokalu nad Ljubljano”, nato šok: tožilstvo prepozno vložilo obtožnico

INCIDENT

V dvigalu pod lokalom nad mestom varnostniki brutalno nad Petra K. A storilci za hudo telesno poškodbo ne bodo nikoli odgovarjali.

Pred ljubljanskim nočnim lokalom Global sta oktobra 2007 varnostnika te diskoteke tako brutalno pretepla 20-letnega Gorazda Čamernika, da je zaradi poškodb umrl. Lokal so pozneje preimenovali Klub Top in v zvezi z varnostniki v Topu se je nekaj let pozneje zgodil še en incident, zaradi katerega je tožilstvo vložilo obtožbo, a to storilo veliko prepozno. Zlomili so mu ličnico Zgodilo se je 25. maja 2014 okrog pete ure zjutraj v panoramskem dvigalu tako imenovanega lokala nad Ljubljano. V zadevo so bili vpleteni oškodovanec Peter K. ter trije varnostniki Topa Dalibor G., Adis A. in Srečko ...