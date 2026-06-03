Tožilstvo pri napadu na kmeta preganja le še brata

PREOBRAT NA OKROŽNEM SODIŠČU V LJUBLJANI

Stanko Železnik odrešen odmevnega kazenskega postopka. Tožilka brata Strojana v spremenjeni obtožnici dodatno obremenila.

V odmevni kazenski zadevi, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka zaradi napada na 70-letnega ljubljanskega kmeta iz Kleč Antona Čemažarja, se je zgodil preobrat. Tožilka Ana Kirm je spremenila obtožnico in Stanku Železniku ne očita več storitve kaznivega dejanja hude telesne poškodbe v sostorilstvu. To pomeni, da je lahko po nekaj mesecih zapustil pripor. Tožilka se je oprla na izpoved oškodovanca na glavni obravnavi 7. maja letos. Ta je menil, da je verjetno, da bi ga lahko tudi Železnik 9. julija lani okoli osmih zvečer na njivi brcal skupaj s Primožem in Aleksandrom Strojanom. A o tem ...