Tožilstvo se ne bo pritožilo na izpustitev domnevnega napadalca Aleša Šutarja iz pripora

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu se ni pritožilo na petkovo odločitev Okrožnega sodišča v Novem mestu, da iz pripora izpusti 21-letnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, ki je bil priprt od konca oktobra. Na tožilstvu se namreč strinjajo z obrazložitvijo sodnega senata, ki je 21-letnika izpustil na prostost, so zapisali za STA. V petek so sicer na novomeškem sodišču kot razlog za odpravo pripora navedli, da je bilo z izvajanjem dokazov ugotovljeno, da ni več podana večja verjetnost, da je 21-letnik storil kaznivo dejanje, kot da ga ni storil.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi zdaj tožilstvo preiskavo vodilo tudi v smeri, ali je Šutarja udaril nekdo drugi, konkretno bratranec 21-letnika. Nekatere priče naj bi pred preiskovalnim sodnikom namreč povedale, da napadalec ni bil 21-letnik, ampak njegov bratranec, 20-letnik, ki naj bi bil zaprt v Prevzgojnem domu v Radečah in naj bi imel takrat izhod. 21-letnega pripadnika romske skupnosti je sicer policija prijela po napadu, v katerem je 25. oktobra pred klubom LokalPatriot v Novem mestu umrl Šutar. Že kmalu po prijetju se je pojavil dvom, ali je Šutarja res udaril on, ki ga je dodatno povečalo še zaslišanje nekaterih prič.