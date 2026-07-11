110 let zapora za 14 slovenskih kavčanov?

ORGANIZIRANI KRIMINAL

Obramba vztraja, da tožilstvo ni dokazalo očitanih kaznivih dejanj, ključnega skesanca pa označuje za neverodostojnega lažnivca.

Specializirani tožilec Jože Levašič je za 14 domnevnih članov slovenske celice kavaškega klana predlagal skupno kar 110 let zapora in pol. Največ, 15 let, za domžalskega šefa celice Klemna Kadivca, tri leta manj pa za njegovega brata Blaža. Po Levašičevem mnenju ni dvoma, da so bili veletihotapci drog, kar je kot priča potrdil tudi nekdanji član te združbe, nato pa skesanec Darko Nevzatović. Toda po mnenju obrambe je ta navadni lažnivec. Po zaključnih besedah organov pregona so pred senatom ljubljanskega okrožnega sodnika Tomaža Bromšeta ta teden prišli na vrsto odvetniki. Po vrsti so ...