Milanova morilca razkrila pretresljive podrobnosti umora v delavnici (FOTO)

Na kranjskem okrožnem sodišču so potekale zaključne besede na sojenju Davidu Triviću iz Cerkelj na Gorenjskem in Andražu Skrinjarju z Bleda zaradi umora 58-letnega Milana Seršena. Po prepričanju tožilke Nadje Gasser sta ga obtožena umorila 7. junija lani v delavnici na kmetiji Pr' Grebenar v Stražišču pri Kranju. In zato si po njenem mnenju zaslužita dolgoletno zaporno kazen. Vsak po 30 let sedenja za rešetkami.

Spomnimo, da je, kar se tiče umora, nesporno, da so bila pri tem grozljivem dejanju uporabljeni macola, olfa nož, plastična vrečka in vrv. Na macoli, s katero je 58-letnik dobil udarce v glavo, so namreč našli njegovo kri, na ročaju kladiva pa sledi obeh obtoženih. Prav tako ni dvoma, da so macolo policisti našli pri Skrinjarju doma.

Krivdo valita drug na drugega

Obtožena sta na sodišču glede tistih ključnih in grozljivih trenutkov v delavnici ves čas valila krivdo drug na drugega. A tožilke nista omajala pri njenem prepričanju, saj je ta tudi v zaključnih besedah menila, da je v sodnem spisu dovolj dokazov, da sta pri umoru iz koristoljubja, na zahrbten in grozovit način, od vsega začetka in do konca delovala skupaj.

Trivićeva zagovornica Brigita Žvan je po drugi strani menila, da Triviću ni mogoče očitati umora v sostorilstvu, ampak kvečjemu pomoči pri kaznivem dejanju umora. »Trivić je le nespametno pomagal skriti truplo,« je izpostavila in dodala, da naj ga sodišče zato kaznuje mileje.

Skrinjar pa se je prek svojega zagovornika Željka Batiniča zavzel za izrek oprostilne sodbe, saj da ni dokazov, da bi storil očitano mu kaznivo dejanje. Za to naj niti ne bi imel motiva, saj po besedah odvetnika Skrinjar ni bil nikomur dolžan, niti Seršenu. »Bal se je Davida, da mu ne bi kaj hudega storil,« je poudaril odvetnik in še, da se soobtoženi ni dogovarjal za storitev kaznivega dejanja.

»Evo, spustil je«

Trivić je Skrinjarju, ki je zdravstveni tehnik po izobrazbi, marca letos na sodišču očital: »Ko ga je z macolo udaril, je vedel, da je še živ. Ko je dal vrečko gor in zategnil, pa je rekel: 'Evo, spustil je.' In 'sedem let zdravstva je šlo v k....« Po besedah Trivića je bil tako Skrinjar tisti, ki je dal idejo, kje odvreči Seršenovo truplo – v gozdu na Jelovici.

30 let zapora tožilka zahteva za Davida Trivića. 30 let zapora tožilka zahteva za Andraža Skrinjarja.

»Zakaj bi ga sploh ubil?« mu je odgovoril Skrinjar in še: »Jaz nisem imel razloga, da ga ubijem. Ti si jih imel kar nekaj.« Trivić je sicer v zagovoru trdil, da je moril Skrinjar, on pa mu je pomagal, da se je znebil trupla. Skrinjar pa je dejal, da je moril Trivić, on pa je le nemočno in v strahu gledal, kaj počne.

Zgodilo se je 7. julija lani na tej kmetiji. Foto: Dejan Javornik

Motiv za umor Seršena naj bi bil sicer denar; Trivić naj bi žrtvi dolgoval 14.500 evrov, čemur bi se z umorom seveda izognil. Obtožena naj bi imela tudi informacijo, da ima doma precej denarja.

Sodišče bo sodbo razglasilo v ponedeljek popoldne.