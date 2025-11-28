Tragedija brez primere: v delovni nesreči umrl 18-letnik

V delovni nesreči v podjetju na območju Kamnika je v četrtek med čiščenjem delovne opreme iz za zdaj še neznanega vzroka umrl 18-letnik, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.

O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, ki je prišel na kraj. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.

