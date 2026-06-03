Tragedija, ki je pretresla Miklavž: sina preiskujejo za kruto smrt matere

DO SMRTI RAZTRGALI NA DOMAČEM DVORIŠČU

Leto dni po krvavem napadu treh psov pri Mariboru. Argentinski dogi in bulterier so do smrti pogrizli lastnico.

Na preiskovalnem oddelku mariborske sodnije pravkar dopolnjujejo spis, v katerem je 51-letni Drago Radič obdolžen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti, nam je sporočil Tilen Ivič, višji državni tožilec in vodja tamkajšnjega tožilstva. Gre za strašen dogodek, zgodilo se je v torek, 27. maja, lani. V ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju so trije psi napadli in do smrti pogrizli svojo 84-letno lastnico, mater osumljenca. Okoliščine so bile srhljive. V ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju je pozno popoldne eden od sosedov omenjene gospe slišal glasno ropotanje pasjih posod za ...