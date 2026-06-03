Tragedija, ki je pretresla Miklavž: sina preiskujejo za kruto smrt matere

Leto dni po krvavem napadu treh psov pri Mariboru. Argentinski dogi in bulterier so do smrti pogrizli lastnico.
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Zgodilo se je v ulici Lepe Vide 16. FOTO: Oste Bakal
Na preiskovalnem oddelku mariborske sodnije pravkar dopolnjujejo spis, v katerem je 51-letni Drago Radič obdolžen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti, nam je sporočil Tilen Ivič, višji državni tožilec in vodja tamkajšnjega tožilstva. Gre za strašen dogodek, zgodilo se je v torek, 27. maja, lani. V ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju so trije psi napadli in do smrti pogrizli svojo 84-letno lastnico, mater osumljenca. Okoliščine so bile srhljive.
V ulici Lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju je pozno popoldne eden od sosedov omenjene gospe slišal glasno ropotanje pasjih posod za ...