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Tragedija koroške družine, ki je bila žrtev eksplozije, postala še večja

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Karabinjerji so stanovanje zapečatili in iščejo vzrok za tragedijo. FOTO: Vigili Del Fuoco

Karabinjerji so stanovanje zapečatili in iščejo vzrok za tragedijo. FOTO: Vigili Del Fuoco

Izidor Jamnik je umrl kmalu po eksploziji. FOTO: Aljaž Uršej

Izidor Jamnik je umrl kmalu po eksploziji. FOTO: Aljaž Uršej

Zakaj je eksplodiral plin v jeklenki, (še) ni znano. Simbolična fotografija.

Zakaj je eksplodiral plin v jeklenki, (še) ni znano. Simbolična fotografija.

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: MD Lučka

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: MD Lučka

Karabinjerji so stanovanje zapečatili in iščejo vzrok za tragedijo. FOTO: Vigili Del Fuoco
Izidor Jamnik je umrl kmalu po eksploziji. FOTO: Aljaž Uršej
Zakaj je eksplodiral plin v jeklenki, (še) ni znano. Simbolična fotografija.
Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: MD Lučka
Moni Černe
 2. 9. 2026 | 06:17
4:20
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Hude poškodbe, ki jih je utrpela v eksploziji plina v jeklenki in požaru v počitniškem apartmaju v Miletu v Kalabriji, kjer naj bi si pripravljali večerjo, so bile žal usodne tudi za Petro Jamnik Kobalt. Spoštovana socialna delavka iz doma starejših občanov in predsednica Medgeneracijskega društva Lučka iz Kotelj je utrpela opekline druge in tretje stopnje, ki so zajele približno 90 odstotkov telesa. Kljub prizadevanjem zdravnikov so bile poškodbe žal prehude in usodne.

Izidor Jamnik je umrl kmalu po eksploziji. FOTO: Aljaž Uršej
Izidor Jamnik je umrl kmalu po eksploziji. FOTO: Aljaž Uršej
Občina Ravne na Koroškem je, tako kot že ob smrti njenega moža, izrazila globoko pretresenost ob tragediji, ki je prizadela družino Jamnik Kobalt. Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen je zato razglasil tridnevno žalovanje. Na podlagi njegovega sklepa bo na območju občine od danes, 2. septembra, do vključno petka, 4. septembra, potekalo tridnevno žalovanje v spomin na tragično preminula zakonca ter v izraz solidarnosti z njuno družino. V tem času bodo zastave na občinskih objektih spuščene na pol droga, izobešene pa bodo tudi črne zastave. Občina je odpovedala vse javne prireditve in dogodke do vključno petka, med drugim tudi sejo občinskega sveta. Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije poziva, naj se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je tragedija prizadela. Lastnike gostinskih lokalov pa prosi, naj v času žalovanja v svojih lokalih ne predvajajo glasne glasbe. Izidorja in Petre se bodo v župniji Kotlje spomnili v petek z molitvijo in sveto mašo.

Kot smo poročali, se je družina iz Kotelj na počitnice v Kalabrijo odpravila na okoli 1500 kilometrov dolgo pot. Nedolgo po prihodu in namestitvi so se v torek, 25. avgusta, okoli 20.30 v apartmaju pripravljali na večerjo – brezskrben počitniški trenutek pa se je v hipu spremenil v nepredstavljivo tragedijo. Po eksploziji plina je prostor v trenutku zajel ogenj, razširil pa se je tudi gost dim. Silovitost eksplozije je bila izjemna. Tamkajšnji gasilci so v uradno poročilo zapisali, da je bil verjeten vzrok uhajanje plina.

Preiskava poteka

Objekt, v katerem se je zgodila huda tragedija in naj bi imel vsa potrebna dovoljenja, so preiskovalci zapečatili. Tožilstvo je sprožilo kazensko preiskavo, župan Moleta pa je razglasil tridnevno žalovanje. Tragedija je globoko pretresla tudi prebivalce Mileta in župana Salvatoreja Fortunata Giordana. Zaradi smrti očeta in takrat sicer še izjemno kritičnega stanja žene, zdaj pa žal že pokojne, in hčerke je občinska uprava razglasila žalovanje od 28. do 30. avgusta ter odpovedala vse dejavnosti in javna praznovanja, predvidena za konec tedna ob prazniku sv. Fortunata. V tišini so se izvajali le verski obredi.

Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: MD Lučka
Rane in opekline Petre Jamnik Kobolt so bile prehude. FOTO: MD Lučka
Plameni so zajeli vse tri člane družine, ki so se obupano borili za življenje. Na pomoč sta jim prva priskočila karabinjerka in karabinjer, ki sta bila v isti vili. Iz gorečega apartmaja sta jim pomagala do bazena pred vilo, kjer so skušali omiliti posledice hudih opeklin. V kritičnem stanju so jih nato s tremi helikopterji odpeljali v bolnišnice, specializirane za zdravljenje hudih opeklin. Poškodbe so bile 27. avgusta v bolnišnici Civico v Palermu usodne za priljubljenega občana in filatelista Izidorja Jamnika. Nekaj dni pozneje je umrla tudi njegova žena Petra, ki se je zdravila v bolnišnici Cannizzaro v sicilijanski Catanii. Njun edini otrok, 10-letna hči Ema, ostaja na intenzivnem oddelku bolnišnice Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII v Bariju. Njeno zdravstveno stanje je po zadnjih informacijah še vedno kritično. Predsednik Koroškega filatelističnega društva Ravne na Koroškem Jože Keber nam je že pred dnevi pretresen povedal: »Izidor Jamnik je bil moj najtesnejši sodelavec zadnjih 20 let. Zaupanja vreden, zanesljiv in pokončen človek. Poln načrtov, poln idej, poln optimizma.« Njegova izguba je, kot pravi, nenadomestljiva. 

Zakaj je eksplodiral plin v jeklenki, (še) ni znano. Simbolična fotografija.
Zakaj je eksplodiral plin v jeklenki, (še) ni znano. Simbolična fotografija.

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