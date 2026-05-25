Tragedija med Divačo in Senožečami, umrl 37-letnik

Na stari cesti med Divačo in Senožečami se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil motorist. Kot poroča Policijska uprava Koper, so bili o nesreči obveščeni ob 9.54.

Po ugotovitvah policistov je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil iz smeri Divače proti Senožečam. Ko je pripeljal do deponije, je začel zavijati levo. Za njim se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Ko je bilo prvo tovorno vozilo že v zaključni fazi zavijanja, je ustavljeni tovornjak za njim začel prehitevati 37-letni voznik motornega kolesa, državljan Avstrije. Z motorjem je trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo. Po trčenju ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal.

Motorist se je v nesreči huje poškodoval. Ob 11.47 je zdravnik potrdil njegovo smrt. Odrejena je bila sanitarna obdukcija.

To je letos prva smrtna žrtev na cestah Policijske uprave Koper. Lani so na tamkajšnjih cestah umrli trije motoristi, predlani dva.

Policisti ob tem motoriste znova opozarjajo na previdno vožnjo in predvidevanje dogajanja okoli sebe. Vse druge udeležence v prometu pa pozivajo, naj bodo posebej pozorni na motoriste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu.