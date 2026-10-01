Tragedija med obiranjem orehov, umrl je na kraju

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Policisti PP Šentjernej so včeraj ob 16.42 v Brezju pri Šentjerneju obravnavali smrtno nesrečo pri delu. Moški je med obiranjem orehov omahnil in padel z drevesa z višine približno štirih metrov. Kljub nudenju nujne medicinske pomoči je na kraju umrl. Tuja krivda je bila izključena.
Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 77 interventnih dogodkih in na številko 113 prejeli 252 klicev. Obveščeni so bili tudi o eni smrtni delovni nesreči in o dveh delovnih nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami.
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